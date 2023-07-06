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В Ульяновске члены ОПГ обвиняются в продаже немаркированного табака на 19,5 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о покупке, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) в отношении шести жителей Ульяновской области. Материалы направлены в суд. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования силовики установили, что 36-летний директор местной коммерческой структуры вместе с другими членами преступной группы с января 2020 по май 2022 года приобрели и хранили в арендованном гараже по ул. Минина в Ульяновске немаркированные табачные изделия. Незаконная продукция продавалась через сеть торговых точек. Ее стоимость составила свыше 19,5 млн руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении шести жителей Ульяновской области передано в суд. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в соседнем с Ульяновской областью Оренбуржье была пресечена попытка ввоза незаконной партии сигарет. Стоимость продукции составил 1,1 млн руб.

Георгий Портнов

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