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В Успенском районе отменили карантин по лейкозу скота на территории четырех хозяйств

В Успенском районе на территории четырех фермерских хозяйств отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота, введенный в марте 2022 года. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, оздоровленными признали территории частных фермерских предприятий в станице Николаевской и в селе Новоурупское.

В июне текущего года еще четыре хозяйства признали оздоровленными в селах Новоурупское и Трехсельское Успенского района. Ранее там действовали запреты на транспортировку животных, выпас, удои и другие мероприятия.

Анастасия Донскова

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