Карантин по лейкозу скота отменили на территории четырех фермерских хозяйств в Успенском районе

В Успенском районе отменили карантин по лейкозу скота, введенный на территории четырех частных фермерских хозяйств 29 марта и 7 апреля прошлого года. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Краснодарского края опубликован на портале администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Меры действовали на территории ферм в селах Новоурупское и Трехсельское. В прошлом году там выявили вспышку лейкоза у крупного рогатого скота и ввели соответствующие запреты на транспортировку животных, выпас, удои и другие мероприятия.

Приказ департамента был подписан 1 июня текущего года и к настоящему времени вступил в силу.

Анастасия Донскова

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