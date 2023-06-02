Карантин по лейкозу скота отменили на территории четырех фермерских хозяйств в Успенском районе

В Успенском районе отменили карантин по лейкозу скота, введенный на территории четырех частных фермерских хозяйств 29 марта и 7 апреля прошлого года. Соответствующий приказ департамента ветеринарии Краснодарского края опубликован на портале администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Меры действовали на территории ферм в селах Новоурупское и Трехсельское. В прошлом году там выявили вспышку лейкоза у крупного рогатого скота и ввели соответствующие запреты на транспортировку животных, выпас, удои и другие мероприятия.
Приказ департамента был подписан 1 июня текущего года и к настоящему времени вступил в силу.
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