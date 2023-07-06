В Иркутской области из-за обильных ливней подтоплены жилые дома

На несколько районов Иркутской области обрушились мощные ливни. В результате, к утру 6 июля было подтоплено 22 участка и частично две улицы в поселке Раздолье Усольского района, а также три участка в садоводстве «Ясная поляна» Ангарска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

МЧС направило в пострадавший район два автобуса для эвакуации жителей. «Уровень реки Китой в районе Раздолья составляет 307 см при критическом уровне 280 см», - сообщило региональное главное управление МЧС.

По информации ЕДДС, в Байкальске подтоплено шесть жилых дома и 14 участков. В связи с резким повышением уровня реки Солзан в городе объявлена эвакуация жителей нескольких многоквартирных домов. Для эвакуации мэрия предоставила транспорт, работают мобильные группы.

Произошло незначительное подтопление областной автомобильной дороги между населенными пунктами Ургантуй и Онот. Также отмечается подъем воды в реках на территории Черемховского и Тулунского районов.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении режима повышенной готовности в регионе с 5 по 7 июля. По информации Иркутского УГМС, в этот период в области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град и порывистый ветер.

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Лолита Белова