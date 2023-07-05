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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за непогоды

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о введении режима повышенной готовности в регионе с 5 по 7 июля в связи с прогнозируемой непогодой. По информации Иркутского УГМС, в этот период в области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град и порывистый ветер.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ответственным за подготовку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима повышенной готовности назначен первый заместитель губернатора Роман Колесов.

Согласно указу, ответственным лицам и ведомствам необходимо создать запасы топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, подготовить силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области поручено обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.

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Лолита Белова

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