В Самарской области пять человек пострадали в ДТП

Авария с пятью пострадавшими произошла в Самарской области в минувший вторник. Происшествие случилось в 19:17 (MSK+1) в Большеглушицком районе на автодороге «Самара-Большая Черниговка-Большая Глушица-Пестравка». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

«17-летний подросток за рулем автомобиля Kia Magentis без права управления транспортным средством на 9 км автодороги не справился с рулевым управлением, допустил съезд с дороги в левый кювет и опрокинулся»,— говорится в сообщении.

В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы трое подростков 2005, 2008 и 2008 года рождения и двое мужчин 1974 и 1968 года рождения. По факту аварии проводится проверка.

В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с иномарками. Происшествие случилось на 5 км автодороги «Кинель-Богатое-Борское».

Георгий Портнов