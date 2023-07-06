Вознаграждение за информацию о пропавших в горах Кузбасса подростках объявили местные власти

Глава Междуреченска Сергей Перепилищенко объявил вознаграждение за информацию о пропавших в горах Кузбасса трех подростках. Сумма гонорара не раскрывается, она может быть скорректирована в зависимости от нужды информатора, рассказали «Ъ-Сибирь» в мэрии.

«Мы продолжаем поиск пропавших подростков. Детей нужно найти. Я прошу всех, кто что-либо видел, слышал, или знает об их местонахождении, сообщить нам», - обратился Сергей Перепилищенко к местным жителям в своем Telegram-канале.

Ранее глава Междуреченска предположил, что подростки, пропавшие в районе пика Поднебесный в Кемеровской области, могли сбежать от взрослых. Якобы, пока спасатели вели поиски подростков в горах, школьники спустились в лагерь и сделали запасы еды и воды.

В следственном управлении СКР по Кемеровской области эту версию опровергли, отметив, что она не нашла объективного подтверждения.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что трое подростков пропали во время похода в составе туристической группы в районе пика Поднебесный. Сообщение о пропаже подростков поступило от директора государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». Туристы должны были вернуться в приют «Рыбаковский» 28 июня. Отмечается, что сотовой связи в той местности нет.

По факту исчезновения детей следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время в поисковой операции принимают участие 60 человек.

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Лолита Белова