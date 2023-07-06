Спецпредставитель президента РФ выступил за участие Афганистана в проектах ШОС

Афганистан должен вовлекаться в проекты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. По его мнению, без участия Кабула невозможно реализовать транспортные и энергетические инициативы в регионе. Афганистан с 2021 года находится под контролем движения «Талибан», которое находится под международными санкциями за террористическую деятельность, в РФ также признано террористическим и запрещено.

«Афганистан должен вовлекаться во все общие проекты — это очевидно. Невозможно развивать ни транспортную взаимосвязь, ни крупные энергетические проекты без участия этой страны»,— сказал господин Хакимов «РИА Новости».

Спецпредставитель российского президента обратил внимание, что Афганистан остается наблюдателем ШОС, так как в организацию принималась государство, а не правительство. Пока не работает контактная группа ШОС—Афганистан, так как мировое сообщество не признает афганское правительство. Это осложняет подключение Кабула к региональным проектам ШОС, таким как газопровод ТАПИ из Туркмении в Индию, а также строительство линий электропередач CASA-1000.

«Талибан» накануне, 5 июля, заявил о желании участвовать в следующем саммите ШОС в Казахстане. Движение отмечало, что рассматривает свое присутствие как «фундаментальное право, а отсутствие - как препятствие общему сотрудничеству».

О ситуации вокруг Афганистана — в материале «Ъ» «Вашингтону предъявили счет за Афганистан».

Леонид Уварчев