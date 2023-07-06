В Приморье после мощного циклона наблюдаются отключения света

Из-за циклона 5-6 июля в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Во многих районах края идет сильный дождь. Три села Приморья остались без света, еще три села отрезаны от сообщения из-за ливня.

Как сообщает местная администрация, аварийное отключение света произошло в селе Кишиневка, Лазо, части поселка Преображение. Нет проезда в села Валентин, Глазковка, Яконовка.

Жители прибрежных районов публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Из-за сильного ветра падают деревья. Как сообщила мэрия Владивостока, в городе выпало 66 мм осадков. Из-за ливней на тротуары и дороги сошел грунт.

Анастасия Ларина