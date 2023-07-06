Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны показало кадры разминирования белгородских Валуек

Пресс-служба Минобороны России показала видео, как саперы западного военного округа занимаются разминированием и обезвреживанием взрывоопасных предметов в городе Валуйки Белгородской области.

На видео военный в бронежилете ходит по огороду с миноискателем. Затем он показывает последствия обстрела: пробитую крышу и стену дома.

Затем на видео местная жительница в разрушенном обстрелом доме дает интервью. «У нас район очень мирный, много детей, рядом детская площадка. Теперь становится просто страшно уже здесь находиться»,— рассказала жительница Валуек.

Город Валуйки находится в 20 км от российско-украинской границе, он регулярно подвергается обстрелам. Из-за обстрелов погибли как минимум три жителя этого города. Последний раз Валуйки обстреливали утром 5 июля.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...