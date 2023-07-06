Минобороны показало кадры разминирования белгородских Валуек

Пресс-служба Минобороны России показала видео, как саперы западного военного округа занимаются разминированием и обезвреживанием взрывоопасных предметов в городе Валуйки Белгородской области.

На видео военный в бронежилете ходит по огороду с миноискателем. Затем он показывает последствия обстрела: пробитую крышу и стену дома.

Затем на видео местная жительница в разрушенном обстрелом доме дает интервью. «У нас район очень мирный, много детей, рядом детская площадка. Теперь становится просто страшно уже здесь находиться»,— рассказала жительница Валуек.

Город Валуйки находится в 20 км от российско-украинской границе, он регулярно подвергается обстрелам. Из-за обстрелов погибли как минимум три жителя этого города. Последний раз Валуйки обстреливали утром 5 июля.

Анастасия Ларина