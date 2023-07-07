Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Наука о мороженом

180 лет назад была изобретена мороженица современного типа

Изобрела аппарат Нэнси Джонсон из Филадельфии для приготовления мороженого в домашних условиях, но конструктивно и технологически он ничем не отличался от современных фабричных фризеров для промышленного производства мороженого. И хотя технология его производства значительно усовершенствовалась, на вкус и по консистенции мороженое миссис Джонсон было таким же, как сейчас.

Нэнси Джонсон

Нэнси Джонсон

Фото: Library of Congress

Нэнси Джонсон

Фото: Library of Congress

Только в самое последнее время в науке о мороженом началась настоящая революция, в результате которой мы рискуем остаться без старого доброго мороженого, которое нам заменит другой продукт, более полезный для здоровья и экологии окружающей среды.

Мороженое и Эйнштейн

Со времен миссис Джонсон наука о мороженом ушла далеко вперед. Сегодня она рассматривает мороженое как коллоидно-дисперсную систему, подчиняющуюся фундаментальным законам физической химии. Основными ингредиентами мороженого являются вода, молочные белок и жир, сахар, ароматизаторы (например, ваниль) и воздух. Но если просто их смешать и положить в морозилку, то мороженого не получится. Под электронным сканером видно, что у мороженого довольно сложная микроструктура из кристаллов льда (около 30% по объему) и пузырьков воздуха (50%), удерживаемых вместе вязким раствором сахара (15%), а на поверхности пузырьков воздуха рассыпаны крошечные капельки жира (5%). Физическая текстура, которую мы ощущаем, когда едим мороженое, зависит от размера кристаллов льда и пузырьков воздуха: чем мельче микроструктура мороженого, тем оно вкуснее.

При производстве мороженого ингредиенты смешиваются в нужных пропорциях, эта смесь пастеризуется и затем гомогенизируется, в результате чего жировые шарики распадаются на эмульсию из мелких капель (<1 мкм). Чтобы капли жира оставались мелкими, необходимо стабилизировать эмульсию поверхностно-активным веществом. В мороженом есть два типа поверхностно-активных веществ: молочные белки (например, казеин) и эмульгаторы (например, монодиглицериды или лецитин из яичных желтков или соевых бобов). Затем смесь охлаждают примерно до 5°C, что ниже температуры плавления жира, который начинает кристаллизоваться. Так создается один из компонентов микроструктуры мороженого — капельки жира. Зачем нужны маленькие, частично кристаллические капельки жира, становится очевидным на следующем этапе производства, когда смесь путем аэрации и замораживания превращается в мороженое.

Первые аппараты для приготовления мороженого, которые появились в XIX веке, представляли собой небольшой бочонок с ручкой в верхней крышке. Ее крутили, взбивая смесь внутри бочонка. А сам бочонок охлаждался снаружи смесью льда и соли, смешав которые в правильных пропорциях (23,3% соли), можно достичь температуры до –21,1°C (точки эвтектики, как говорят физики). Морозильные камеры на современных производствах мороженого работают точно так же. Это цилиндры с мешалкой внутри, которая оснащена скребковыми лезвиями. Когда смесь соприкасается со стенкой цилиндра, в ней мгновенно образуется лед, который быстро соскабливается вращающимися лезвиями скребка. Мелкие кристаллы льда рассеиваются в смеси, и ее температура падает. Словом, все идет в полном соответствии с законом Ньютона—Рихмана.

Одновременно с замораживанием мороженого в него вдувается воздух, образуя крупные пузырьки, которые разбиваются на множество более мелких при взбивании. Капли жира и молочные белки адсорбируются на поверхности пузырьков воздуха и помогают стабилизировать их таким же образом, как молочный белок и эмульгаторы стабилизируют капли жира. Поскольку капли жира частично кристаллические, они образуют прочное, жесткое покрытие, которое предотвращает схлопывание пузырьков воздуха.

Вязкость мороженого увеличивается по двум причинам. Во-первых, вязкость жидкости (0) увеличивается по мере того, как она становится холоднее. Во-вторых, вязкость суспензии твердых частиц () увеличивается по мере увеличения объемной доли () твердого вещества (в данном случае льда). Объяснение этому позаботился дать в свое время Эйнштейн, описав этот процесс уравнением = 0(1+2,5). В результате увеличения вязкости смесь становится труднее взбивать, и мощность, необходимая для вращения миксера, увеличивается. Эта дополнительная энергия рассеивается в мороженом в виде тепла. В конечном счете, когда температура мороженого достигает примерно –5°C, энергия, поступающая через устройство для измельчения, равна энергии, отводимой хладагентом в виде тепла. Дальнейшее охлаждение мороженого становится невозможным: процесс становится самоограничивающимся.

Для производства так называемого мягкого мороженого температуры –5°C достаточно. Но обычное мороженое при такой температуре слишком мягкое для дальнейшей обработки — например, для покрытия его шоколадом,— и его микроструктура становится нестабильной. Поэтому мороженое «закаливают»: быстро охлаждают, обдувая его воздухом при температуре около –40°C в закрытой камере. После застывания мороженое упаковывают и везут в магазин.

Мороженое очень чувствительно к температуре, оно быстро тает. С точки зрения физики этот трюизм гораздо глубже по смыслу, чем кажется. Качество мороженого может ухудшиться даже при температурах ниже точки плавления из-за изменений в его микроструктуре. Микроструктура кинетически стабилизирована в конце изготовления путем «закаливания». Однако термодинамически она остается нестабильной. Каждый раз, когда мы достаем мороженое из морозильника, а потом кладем его туда назад, часть льда тает. Когда мы кладем мороженое обратно в морозилку, оно снова остывает, а растаявший лед снова замораживается. Однако он может застыть только на тех кристаллах, которые сохранились. В итоге общее количество кристаллов уменьшается, а их средний размер увеличивается, в то время как объемная доля льда остается неизменной. Если это происходит несколько раз, то кристаллы льда становятся очень крупными (100 мкм) и их можно почувствовать во рту. Этот процесс известен как перекристаллизация, или созревание по Оствальду.

Но и на этом физика мороженого не заканчивается. Ученые, совершенствуя его микроструктуру и текстуру, обычно замеряют модуль Юнга, характеризующий способность материала сопротивляться растяжению—сжатию при упругой деформации. Уменьшение объемной доли воздуха в мороженом делает его тверже. В идеале хорошо бы было создать такую микроструктуру мороженого, в которой воздушные пузырьки сообщались бы между собой, как, например, в губке для мытья посуды, но технически это пока чересчур сложно.

Мороженое и Нерон

История производства мороженого изобилует множеством апокрифов. Обычно ее начинают с Нерона и «Естественной истории» Плиния-старшего. Этот энциклопедический труд прямо-таки неисчерпаемый кладезь для историков любого большого бизнеса, они непременно найдут там истоки курируемой ими отрасли. В данном случае Нерон, отдыхая от своих бесчинств, ел шербет из фруктов и снега, доставленного ему рабами с гор. Сюда же примыкает история про монголов, которые брали в походы кобылье молоко в бурдюках из кишок животных, которое в результате тряски взбивалось, и в зимнее время они ели из бурдюка мороженое, только не сладкое. Ну и, разумеется, свою лепту в историю мороженого внес Марко Поло, который из Китая привез рецепт мороженого в родную Венецию.

Абсолютной уверенности в том, кто именно изобрел мороженое и где и когда это случилось, нет и быть не может. Однако, зная физику процесса, вполне можно допустить, что и во времена Нерона, и до него умельцы делали именно мороженое, а не шербеты со льдом и снегом. А уж в эпоху Возрождения точно ели мороженое, тому есть документальные свидетельства. Все ингредиенты для мороженого имелись; хранилищам льда даже в субтропических странах, как выяснили археологи, не менее 4 тыс. лет, а эндотермический процесс, хоть и считаем достижением науки XIX века, был знаком неученому народу по меньшей мере лет за триста до н. э. Во всяком случае, к поваренной соли именно тогда добавились квасцы, нашатырь и селитра, и с помощью всех этих солей температуру воды, льда и снега можно было понизить до –12°C. Остальное было делом даже не техники, а рук: мороженое тогда можно было приготовить точно так же, как это делают домохозяйки и пытливые юные химики сегодня.

В XIX веке мороженое перестало быть диковинкой. Знали о нем и в нашем отечестве. Иван Гончаров в романе «Фрегат “Паллада”» рассказывает, как он попробовал мороженое в Маниле и не стал его есть, потому что любой, кто был в Европе и ел там мороженое, не станет «глотать снег с сахаром», который в Маниле едят тагалы (филиппинцы). В Старом и Новом Свете мороженое уже перекочевало с императорских столов на обеденные столы среднего класса и на столики общепита.

Любопытно почитать американский патент №3254, выданный Нэнси М. Джонсон из Филадельфии 9 сентября 1843 года на «Искусственный морозильник» (он свободно доступен в интернете). Его даже читать не надо, достаточно взглянуть на рисунок аппарата: точно так же устроены современные мороженицы для приготовления домашнего мороженого. При этом патент был выдан не на изобретение мороженицы, а на ее усовершенствования (improvement), то есть аппараты для приготовления мороженого уже были.

К мешалке своего аппарата Нэнси Джонсон лишь приделала шпатели с дырочками, которые соскребали кристаллики льда с холодных стенок мороженицы, а дырки в лопатках-шпателях снижали сопротивление и позволяли без натуги и быстрее крутить рукоятку мороженицы, придавая смеси внутри нее более однородную текстуру. Вторым усовершенствованием миссис Джонсон было толстое шерстяное одеяло, в которое она заворачивала свою мороженицу, что «заметно снижало расход материалов (соли и льда.— “Ъ-Наука”) для поддержания низкой температуры».

Ближе к концу XIX века появились холодильные машины, работающие на сжиженном аммиаке (температура кипения –30°C) и пропане (–42°C). А с недавних пор для производства мороженого приспособили жидкий азот (–196°C).

В первые десятилетия ХХ века производство мороженого становится промышленным. В Европе в годы Второй мировой войны оно снизилось практически до нуля, а когда после ее окончания возобновилось, в Англии, где нормирование на продукты еще долго действовало, мороженое начали производить на растительных жирах и сухом молоке. В итоге, когда в 1953 году нормирование было отменено, британская публика настолько привыкла к «маргариновому» мороженому, что там до сих пор производится его значительное количество.

Советское эскимо

В нашей стране промышленное производство мороженого началось в 1932 году в Москве на хладокомбинате №2. Весь его ассортимент состоял из четырех видов мороженого: молочное, сливочное, пломбир и фруктово-ягодное. Во всех сахара было 15%, а жира в молочном было 3,5%, в сливочном почти в три раза больше и 15% жира в пломбире. Первый ГОСТ на мороженое был утвержден в 1941 году, а к 1970-м годам выпускалось уже около полусотни разновидностей мороженого.

Процесс начинался с подготовки исходных продуктов — фруктов, ягод, сахара, молока, сливок, яиц, сливочного масла высшего сорта. Каждая партия сырья проходила выборочный бактериологический, химический и органолептический анализ. Затем по рецептуре данного вида мороженого сырье загружалось в ванны, где механические мешалки готовили из него однородную жидкую массу, а точнее, эмульсию, так как сливочное масло, которое входило в состав почти всех видов молочного, сливочного мороженого и пломбиров, «смешивали» с водой. Например, пломбир имел такой состав: цельное молоко, 40-процентные сливки, цельное сгущенное молоко с сахаром, молоко сухое обезжиренное, сахар, ванилин, вода.

В состав смеси добавляли стабилизаторы (пищевой желатин, картофельный крахмал, пшеничную муку высшего сорта, агар-агар), чтобы полученная после смешивания производственная масса не расслаивалась и мороженое оставалось однородным и после замораживания. Стабилизаторы вводили на стадии пастеризации, при которой смесь определенное время выдерживали при температуре +70–80°C. Из пастеризатора горячая масса под давлением 90–150 атмосфер через фильтры поступала в гомогенизатор.

Далее следовала стадия взбивания массы во фризере, то есть насыщение ее пузырьками воздуха. Мешалки фризеров вращались со скоростью 370 оборотов в минуту и выдавали 150 кг мороженого в час с температурой –5°C. Это было мягкое мороженое, которое долго не хранится и транспортировать которое проблематично. Поэтому после расфасовки мороженого в брикеты, стаканчики, коробки его выдерживали в морозильнике при температуре –30°C. Лишняя вода из него при этом вымораживается, и при температуре –12–14°C такое мороженое можно хранить месяцами.

При производстве эскимо добавлялась еще одна стадия. Мягкое мороженое выдавливается из фризера в цилиндрические или прямоугольные формочки, туда же вставляются деревянные палочки. Формы проходят через замораживающий рассол, мороженое затвердевает. Затем формочки быстро нагреваются, мороженое у стенок форм подтаивает, эскимо на палочке автоматически вынимается из форм и окунается в расплав шоколада. Шоколадная «обертка» быстро застывает, так как температура замороженного эскимо много ниже температуры плавления шоколада. Остается обернуть эскимо фольгой, что и делают упаковочные автоматы.

Что дальше

Сегодня Россия находится на седьмом месте в мире по производству мороженого. По сравнению с советскими временами в дополнение к молочному, сливочному и пломбиру появилось еще два вида мороженого — кисломолочное (простоквашное, ацидофильное, йогуртное) мороженое и с заменителем молочного жира. Это общемировая практика. И отечественная наука о мороженом сегодня развивается в русле общемировых тенденций.

Во-первых, это разработка новых разновидностей продукта с невысокой массовой долей жира и пониженным содержанием сахара. Во-вторых, снижение содержания или полный отказ от лактозы. В-третьих, замена молочного жира растительным. В-четвертых, обогащение мороженого про- и пребиотиками, пищевыми волокнами и т. п. В-пятых, создание рецептурных составов с экстравагантными вкусами. Есть и в-шестых, и в-седьмых, и так далее. Но общая тенденция и так понятна.

Ведь что такое классическое мороженое? Это масло со сливками, обильно приправленное сахаром, то есть продукт совершенно нетерпимый с точки зрения современной диетологии и канонов здорового образа жизни, неприемлемый для целых категорий людей с ожирением, диабетом, непереносимостью молочного сахара. Для них ученые стараются создавать такие рецептуры и такие технологии производства мороженого, чтобы оно по текстуре и вкусу не отличалось от обычного. На сегодня, по разным оценкам, доля диетического мороженого в целом по стране занимает от 3% до10%, то есть рынок близок к насыщению.

Иное дело, когда речь идет о заменителях молочного жира в обычном, не диетическом мороженом, использование которых заметно удешевляет его производство. В нашей стране законом запрещено использовать пальмовое масло в чистом виде в молокосодержащей продукции. Но в законе ничего не сказано про твердые триглицериды и другие фракции тропических масел (кокосового, пальмового и пальмоядрового), которые используются как сырье для получения олеина — основы заменителя молочного жира, лишь бы они соответствовали требованиям национальных стандартов РФ.

В одной недавней публикации в научном журнале с интригующим заголовком «Мороженое с заменителем молоченого жира — польза или вред для здоровья?» ученые приходят к выводу, что «по сравнению с животными жирами заменители молочного жира обладают рядом преимуществ: они не содержат холестерин, являются важным источником витаминов и содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют выведению холестерина из организма». В статье «отдельно рассматривается пальмовое масло, вокруг которого в последнее время развернулась оживленная дискуссия и которое очень часто становится предметом дезинформации. Однако наличие сильных антиоксидантов и сам состав пальмового масла делают его продуктом с повышенной устойчивостью к окислению и порче, следовательно, более технологичным, чем привычные для нас растительные масла (льняное, хлопковое, подсолнечное, оливковое и др.)».

Результат ожидаемый, тут даже не надо быть ученым. С чего вдруг растительное масло, пусть оно даже пальмовое, будет вредным для здоровья? Только грустно становится. Приучить неученый народ к мороженому на растительном масле проще простого, тому свидетельство пример англичан, которые до сих пор едят свое «маргариновое» мороженое и облизываются. Но это цветочки, а ягодки еще впереди.

На мировом рынке сегодня присутствует масса сортов мороженого с различными экстравагантными вкусовыми композициями рецептурного состава — со вкусами восточного щитомордника (да-да, ядовитой змеи, которую едят японцы и китайцы), попкорна, бекона, джин-тоника, морского ежа, итальянского перца эспелет, чизбургера, копченого лосося, дуриана и т. п. Это мороженое, как пишут наши ученые, значительно отличается по вкусу от фруктово-ягодных ароматизированных добавок и наполнителей, применяемых производителями российского мороженого, и потому «с учетом мирового подхода к формированию ассортимента мороженого» ученые сейчас трудятся над созданием новой линейки мороженого.

В его рецептуре предусмотрено использование «вторичных продуктов переработки морепродуктов для обогащения мороженого ценными пищевыми компонентами, а также для придания нетрадиционного вкуса и снижения экологической нагрузки за счет их комплексной переработки». Речь идет о варочных водах, которые остаются после обработки морского гребешка, мидий и водоросли ламинарии. «Варочные воды гидробионтов не изменили внешний вид молочной смеси. Присутствует оттенок запаха гидробионтов при замене воды варочными водами гребешка на 100%, мидии — на 30% и ламинарии — на 50%»,— пишут ученые.

Сегодня наука о мороженом на подъеме. Объем мирового рынка мороженого приближается к $100 млрд. Только у одного из лидеров этого рынка — компании Unilever PLC — в шести научно-исследовательских подразделениях в разных странах мира трудится 5 тыс. ученых, у других флагманов отрасли их, надо думать, не меньше. В нашей стране не такие масштабы науки о мороженом, но мы всегда компенсировали это талантом и смекалкой, примером чему служит приведенный выше пример мороженого с ароматом варочных вод мидий.

В общем, если так пойдет и дальше, то недалек тот час, когда мы с вами, точнее, те из нас, кому нравится вкус традиционного мороженого и позволяет здоровье его есть, с большим вниманием начнем изучать чертежи мороженицы миссис Нэнси Джонсон, чтобы сделать такую же для домашнего производства молочного, сливочного мороженого и пломбира по рецептам советского хладокомбината №2, то есть без пре- и пробиотиков, пищевых волокон и замены на эрзацы всех исходных компонентов.

Ася Петухова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...