Российское топливо осваивает Африку

Россия, резко нарастившая поставки топлива в Африку после введения в феврале эмбарго ЕС, сократила экспорт в летние месяцы, однако он по-прежнему кратно выше показателей прошлого года. По данным S&P Global, в июне поставки российских нефтепродуктов в Африку составляли около 250 тыс. баррелей в сутки. По мнению экспертов, новая схема распределения потоков нефтепродуктов сохранится надолго, но увеличение отгрузок в Африку зависит от платежеспособности местных потребителей и желания российских компаний инвестировать в местную инфраструктуру.

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Поставки российских нефтепродуктов в Африку в июне, по данным S&P Global, существенно сократились относительно пиков февраля—марта, но остались на исторически высоком уровне относительно показателей аналогичного периода 2022 года. Тогда экспорт был ниже 50 тыс. баррелей в сутки, а в июне 2023 года приближался к 250 тыс. баррелей в сутки.

Значительный рост поставок из РФ наблюдается в Тунисe, Нигерии, Марокко, Ливии и Египте.

Поставки из России в Африку резко подскочили после 5 февраля, когда вступило в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Так, в марте поставки в Африку достигли 420 тыс. баррелей в сутки, увеличившись за год в 14 раз и составляя практически четверть всего российского экспорта нефтепродуктов.

По оценке S&P Global, росту поставок российского топлива способствовало сокращение экспорта в Африку бензина из Нидерландов, после того как местные регулирующие органы ввели новые правила в отношении содержания серы, бензола и марганца в экспортируемом топливе. В свою очередь, в некоторых африканских странах, таких как Марокко, которые еще год назад не экспортировали топливо, сейчас растут объемы поставок за рубеж при одновременном росте импорта из России. По мнению старшего аналитика S&P Global Ребекки Фоули, текущая тенденция увеличения отгрузок из России в Африку носит долгосрочный характер.

«России удалось найти новые рынки для экспорта своих ключевых продуктов нефтепереработки, и эти новые торговые потоки представляют собой структурные изменения на рынке, которые никуда не денутся»,— считает эксперт.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что, хотя объемы поставок в Африку сократились относительно максимумов начала весны, на континенте расширяется число потребителей. В списке покупателей появились такие страны, как Сенегал, Гана и Того. За последние месяцы североафриканские страны выработали новую стратегию, в рамках которой они закрывают недорогими российскими нефтепродуктами внутреннее потребление, отправляя на экспорт собственную продукцию по более высокой цене. Такая схема с учетом относительно короткого транспортного плеча от российских портов Балтики до Северной Африки удобна всем, считает аналитик. При этом Игорь Юшков отмечает, что у многих африканских стран есть экономические проблемы и существуют риски неплатежей за поставки топлива.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов полагает, что дальнейшая возможность использования юрисдикций стран Северной и Западной Африки для реэкспорта нефтепродуктов зависит в том числе и от оптимизации санкционных механизмов ЕС и способности Европы заместить российские поставки. Маловероятно, что страны Африки будут препятствовать таким операциям. Но в любом случае, считает он, российским экспортерам необходимо уже сейчас работать над закреплением на новых рынках — не только использовать страны Африки как перевалочный пункт, но и создавать там долгосрочное присутствие. «Тем более что Африка куда более динамично растущий рынок, чем Европа: за последние десять лет объемы импорта нефтепродуктов в Африку увеличились более чем в пять раз, до 2,5 млн баррелей в сутки»,— добавляет эксперт.

По словам господина Свиридова, рост населения в Африке вместе с дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей (лишь 2,3% от установленной мощности НПЗ в мире) гарантируют долгосрочный рост рынка. Для закрепления рыночной доли и расширения поставок со стороны российских компаний, полагает эксперт, необходимы инвестиции в инфраструктуру распределения и сбыта — нефтехранилища, трубопроводы, поскольку инфраструктурные ограничения сдерживают емкость этого рынка.

Ольга Мордюшенко