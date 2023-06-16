В Екатеринбурге выявили поддельное сливочное масло из Краснодарского края

Свердловский Россельхознадзор выявил в Екатеринбурге фальсифицированное сливочное масло, сообщили в пресс-службе ведомства. В продукции часть молочных жиров заменена растительными.

По данным Россельхознадзора, по результатам исследований масла, произведенного в Краснодарском крае на предприятии «Маслосырзавод Славянский» «выявлено несоответствие техническим регламентам Таможенного союза»,— сказано в сообщении. Информация для принятия мер направлена в управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Напомним, половина обследованных сыров «Российский», которые продают в магазинах Свердловской области, не прошли проверку на содержание жира.

Полина Хабарова

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