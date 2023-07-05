Директора компании подозревают в мошенничестве при строительстве мусорных площадок в Воронежской области

В Воронежской области против директора компании, занимающейся строительством мусорных площадок в селах, возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта по июль 2022 года в Павловском районе главы Воронцовского, Лосевского, Гаврильского, Казинского, Красного, Покровского и Ливенского сельских поселений заключили с компанией, которой руководит фигурант дела, контракты по обустройству площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Выполнив работы, подрядчик, как считают силовики, якобы указал в актах о приемке недостоверную информацию о свойствах, качестве и цене использованных строительных материалов. Ущерб бюджету от этих действий был оценен в 2 млн руб.

Имя фигуранта и название компании силовики не раскрывают, однако, по данным портала госзакупок, аналогичные фабуле дела работы во всех сельских поселениях в 2022 году выполняло воронежское ООО «Агро строй», директором и владельцем которого является Мелсик Коломиец.

О крупной афере с гособоронзаказом в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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