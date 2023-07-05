СКР возбудил уголовное дело после получения рабочими ожогов на кубанском заводе Green Ray

Павловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда на кубанском заводе Green Ray (ч. 1 ст. 143 УК РФ) после получения четырьмя рабочими ожогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, днем 5 июля 2023 года в консервном цеху предприятия, находящегося на улице Хлебной в станице Павловской, произошла разгерметизация автоклава для изготовления консервов. В результате ЧП четверо рабочих получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализированы.

На месте работает следователь, проводится осмотр места происшествия, а также изымается техническая документация и записи с камер видеонаблюдения. Ведомство назначило судебные экспертизы. Глава регионального управления СК Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего, а также ответственных за охрану труда и технику безопасности производства.

Татьяна Ручкина

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