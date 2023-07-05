Четверо рабочих получили ожоги на кубанском заводе Green Ray

Четверо сотрудников консервного завода Green Ray (ООО «Грин Рей Кубань») получили ожоги в результате сбоя в работе автоклава. Трое пострадавших находятся в реанимации, врачи Павловской ЦРБ оценивают их состояние как тяжелое. Прокуратура района организовала проверку по факту происшествия.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда на указанном предприятии. На место происшествия прибыло руководство прокуратуры Павловского района»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

ООО «Грин Рэй Кубань» входит в Группу Green Ray — один из крупнейших холдингов по выращиванию и приготовлению консервированных овощей в России. Консервный завод находится в станице Павловской Краснодарского края. Предприятие занимается переработкой и консервированием фруктов и овощей, выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, выращиванием овощей, предоставлением услуг в области растениеводства, производством соковой продукции из фруктов и овощей и т. д.

Наталья Решетняк

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