Полиция в Петербурге проверяет рэпера Kizaru по делу о пропаганде наркотиков

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) по делу о возможной пропаганде наркотиков (ст. 6.13 КоАП РФ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Также, по словам госпожи Мизулиной, в официальном письме ведомства, поступившем в адрес организации, сообщается, что «в целях предупреждения возможной противоправной деятельности» органы МВД России в разных регионах «ориентированы на принятие мер по недопущению фактов популяризации наркотиков» в ходе концертов исполнителей Кишлак и Big Baby Tape. «Владельцам площадок и организаторам объявлены официальные предостережения. Часть концертных мероприятий «перенесена на более поздние сроки в связи с пересмотром содержания репертуаров»,— уточнила глава Лиги безопасного интернета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге запретил по два трека рэперам Scally Milano и Lovv66. Суд посчитал, что рэперы пропагандируют употребление наркотиков и показывают «информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте