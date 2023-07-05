Ярославский губернатор сообщил о решении проблемы еще одного долгостроя

Ярославское правительство оказало содействие по достройке дома №51 в поселке Щедрино Ярославского района, сегодня дом введен в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом в Щедрино

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дом в Щедрино

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как подчеркивают в ярославском правительстве, вопрос защиты прав дольщиков находится на контроле у губернатора и органов исполнительной власти региона в целом. Дом №51 в поселке Щедрино не могли достроить долгое время. Причем в ярославском правительстве зафиксировали, что стройка встала уже после того, как основной объем строительных работ был уже выполнен. В региональном правительстве оказали строителям максимальное содействие, что, наконец, поможет участникам «долевки» получить свои квартиры.

«Привлекли надзорные органы. Оказали максимальное содействие застройщику, чтобы он смог завершить строительство. Совместными усилиями проблему удалось решить. Дом введен в эксплуатацию. 48 дольщиков скоро получат квартиры. Работу по восстановлению прав участников долевого строительства в регионе продолжим»,— сообщил в социальных сетях губернатор Михаил Евраев.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», по инициативе губернатора на решение проблем дольщиков трех домов выделено 559 млн рублей из бюджета области. За счет этих средств в ярославском правительстве намерены до конца года решить вопрос с еще одним долгостроем в Щедрино, а также по двум домам на Пионерской и Московском проспекте в Ярославле.

Андрей Иванов