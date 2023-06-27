Ярославский губернатор намерен полностью решить проблему обманутых дольщиков

Ярославская областная дума приняла пакет поправок в закон о бюджете, внесенных губернатором Михаилом Евраевым. По инициативе главы региона обманутые дольщики получат 559 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев выступает перед депутатами

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев выступает перед депутатами

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

559 млн руб. пойдут на решение проблем дольщиков трех домов в Ярославле и Ярославском районе.

«Приняли решение на 100% профинансировать за счет областного бюджета выплаты обманутым дольщикам трех домов: двух в Ярославле, на улице Пионерской и Московском проспекте, и одного в поселке Щедрино Ярославского района. Средства планируем направить в Фонд развития территорий, который перечислит дольщикам компенсации за квартиры. Еще по пяти недостроям, не требующим дополнительного финансирования, завершаем процедурные вопросы. Планируем до конца года проблему обманутых дольщиков решить полностью»,— отметил Михаил Евраев.

Также правительство Ярославской области поможет с расселением жильцам четырех домов — в Ростове, поселке Красный Профинтерн и деревне Чебаково. Дополнительное финансирование получит и сфера дорожного строительства. Областным правительством заложено около 450 млн руб. на ремонт региональных и муниципальных дорог. Кроме того, областное правительство выделило 60 млн руб. на архитектурную подсветку зданий по всему региону. На эти средства будет подсвечен Даманский мост в Ярославле, музей-заповедник в Угличе, церкви Тутаева и Данилова.

В бюджете ярославское правительство зарезервировало финансирование выплат выпускникам, закончившим школу с медалью и поступившим в ярославские вузы. По решению губернатора каждый отличник, выбравший обучение в высших учебных заведениях региона, получит по 100 тыс. руб.

«Это дополнительная возможность привлечь в регион отличников, лучших выпускников страны и развивать наш кадровый потенциал»,— считает Михаил Евраев.

Под контролем областного департамента образования на всю область будет масштабирован опыт школы имени Терешковой, где развивают шахматы. Будут закуплены шахматные наборы, которые установят в коридорах и классах учебных заведений. По словам главы региона, «это очень хорошая практика».

Правительство области также заложило средства на содержание ФОКа на улице Панина в Ярославле и приобретение остановочных комплексов к двум причалам в Тутаеве.

Андрей Иванов