В Геленджике арестовали туриста из Петербурга за убийство жены на глазах у детей

Суд заключил под стражу мужчину из Санкт-Петербурга, обвиняемого в убийстве супруги на глазах у детей возле арендованного на летний период дома в селе Архипо-Осиповка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Против 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи продолжают собирать доказательства.

Предварительно установлено, что семья приехала в Архипо-Осиповку на летние заработки и поселилась в съемном доме на улице Советской. В ночь на 4 июля 2023 года супруги начали ссориться на почве ревности. 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не менее семи раз ударил 33-летнюю супругу ножом в голову и туловище. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Мужчина пытался скрыться, но его задержали полицейские, которых успел вызвать один из детей семьи.

Татьяна Ручкина

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