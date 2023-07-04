В Геленджике турист из Питера зарезал супругу на глазах у детей

В селе Архипо-Осиповка (Геленджик) мужчина на глазах у детей убил супругу. Преступление совершено возле дома, который семья арендовала на летний период. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Предварительно известно, что семейная пара приехала из Санкт-Петербурга на побережье на заработки и поселилась в съемном доме на улице Советской. В ночь на 4 июля 2023 года между супругами возникла ссора на почве ревности. 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее семи ножевых ранений супруге в голову и туловище. От полученных повреждений 33-летняя женщина скончалась на месте.

После произошедшего мужчина попытался скрыться, но его задержали полицейские, которых успел вызвать один из детей. Главе семейства предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Сейчас проводятся действия для закрепления собранных доказательств, назначен полный комплекс судебных экспертиз. Мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство о заключении его под стражу. Следствие также примет меры, направленные на защиту прав и законных интересов детей семейной пары. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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