Жителям Ямала до 25 июля запретили посещать леса

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до 25 июля запретили посещать леса, сообщили в пресс-службе администрации округа. Запрет введен на территориях Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств из-за высокой пожарной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным правительства, во время действия ограничений усилится мониторинг лесов для выявления очагов возгорания и несоблюдения запрета. Штрафы в размере от одной до двух тыс. руб. могут грозить гражданам, от 2 до 5 тыс. руб. — должностным лицам, от 20 до 100 тыс. руб. — юридическим лицам.

Напомним, особый противопожарный режим в ХМАО был введен 28 апреля. Как сообщили в правительстве, он будет действовать до 1 сентября, а пожароопасный сезон продлится до 1 октября. Сейчас жителям Югры запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листья и другие отходы на придомовых территориях.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте