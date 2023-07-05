Exeed объявил музыкальный конкурс «Звезды Exeed»

Марка Exeed в рамках сотрудничества с Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского объявила о начале музыкального конкурса «Звезды Exeed».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

Всероссийский проект ориентирован на помощь молодым талантливым музыкантам реализоваться в профессиональной сфере и получить поддержку на пути своего творческого становления. Конкурс проводится в пяти номинациях — фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и сольное пение — в каждой из которой лауреатами станут пять молодых талантов. Победитель в каждой номинации получит памятную статуэтку и денежный приз 300 тыс. руб. Один из финалистов сможет стать обладателем специального приза зрительских симпатий, который будет определен народным голосованием в день проведения финала.

Участниками конкурса могут стать студенты высших музыкальных учебных заведений России — прием заявок на официальном сайте Exeed начался 4 июля. Конкурс пройдет в два этапа: отборочный тур по видеозаписям (заявки будут приниматься до 31 августа 23:59 по времени Москвы) и финальное очное прослушивание в Малом зале Консерватории в Москве, которое состоится 27 октября. В финал пройдут 15 участников.

Председателем жюри станет народный артист России, амбассадор бренда Exeed скрипач Вадим Репин, а в жюри войдут заслуженный артист России, профессор Андрей Писарев, народный артист России, профессор Владимир Иванов, народный артист России, профессор Петр Скусниченко, профессор Эркин Юсупов и другие музыканты с мировыми именами, профессора и преподаватели Московской консерватории.

«Exeed – молодой премиальный бренд, и мы знаем, насколько важна поддержка на пути к большим свершениям. Мы с нетерпением ждем знакомства с талантливыми музыкантами, которые находятся в постоянном творческом поиске и никогда не останавливаются на достигнутом, – отметил директор Exeed Геннадий Баранов – Мы очень благодарны коллегам из Московской консерватории за всестороннюю помощь в организации такого масштабного проекта».

Напомним, ранее Exeed подарила Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского подарила музыкальному вузу орган-позитив, которого ранее не было в учебном заведении.