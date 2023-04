Exeed подарил Московской консерватории уникальный орган

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, в рамках сотрудничества с Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского подарила музыкальному вузу орган-позитив, которого ранее не было в учебном заведении.

«Исторически сложилось так, что в Рахманиновском зале не было органа, и конечно, мы мечтали о том, чтобы наполнить это пространство органной музыкой, — отметил ректор консерватории, профессор Александр Соколов – Фактически, подарок, который нам сделал Exeed, определяет новую музыкальную традицию, которую мы сейчас будем развивать».

Орган Accent Grandioso Cantabile, привезенный из Словении, имеет 32 регистра, 2 мануала и 5 октав. При высоте всего в 230 см и своих компактных размерах, орган-позитив можно использовать не только в процессе обучения студентов, но и во время концертных гастролей консерватории в России.

«Этот орган является воплощением того, как многовековые традиции обогащаются возможностями новых технологий. Мы стремимся дать новый импульс для развития студентам, и способствовать просветительской деятельности консерватории, — подчеркнул директор Exeed и член попечительского совета Московской консерватории Геннадий Баранов. — Традиционный слоган Exeed — Born for more — специально преобразился для нашего благотворительного проекта в Born for life — рожден для жизни, потому что жизнь невозможна без творчества и искусства».

В рамках партнерства Exeed и Московской консерватории продолжится пополнение фонда редких инструментов, а также запланирован всероссийский конкурс для молодых исполнителей.