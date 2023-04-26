Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Exeed подарил Московской консерватории уникальный орган

Марка Exeed, премиальный суббренд компании Chery, в рамках сотрудничества с Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского подарила музыкальному вузу орган-позитив, которого ранее не было в учебном заведении.

Фото: Exeed

Фото: Exeed

«Исторически сложилось так, что в Рахманиновском зале не было органа, и конечно, мы мечтали о том, чтобы наполнить это пространство органной музыкой, — отметил ректор консерватории, профессор Александр Соколов – Фактически, подарок, который нам сделал Exeed, определяет новую музыкальную традицию, которую мы сейчас будем развивать».

Орган Accent Grandioso Cantabile, привезенный из Словении, имеет 32 регистра, 2 мануала и 5 октав. При высоте всего в 230 см и своих компактных размерах, орган-позитив можно использовать не только в процессе обучения студентов, но и во время концертных гастролей консерватории в России.

«Этот орган является воплощением того, как многовековые традиции обогащаются возможностями новых технологий. Мы стремимся дать новый импульс для развития студентам, и способствовать просветительской деятельности консерватории, — подчеркнул директор Exeed и член попечительского совета Московской консерватории Геннадий Баранов. — Традиционный слоган Exeed — Born for more — специально преобразился для нашего благотворительного проекта в Born for life — рожден для жизни, потому что жизнь невозможна без творчества и искусства».

В рамках партнерства Exeed и Московской консерватории продолжится пополнение фонда редких инструментов, а также запланирован всероссийский конкурс для молодых исполнителей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...