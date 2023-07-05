В Ярославле будут судить экстрадированного из Перу банковского вора

В Кировский районный суд Ярославля направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в краже 9 млн руб. из хранилища ярославского банка, а также в покушении на мошенничество на сумму в 211 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральная прокуратура РФ Фото: Генеральная прокуратура РФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2017 году ярославца обвинили в краже денег из банка и объявили в розыск. Спустя четыре года он был задержан в Перу, Генпрокуратура России добилась его выдачи. В марте 2023 года мужчина был экстрадирован из России в Перу. Согласно обвинительному заключению, мужчина обвиняется по статьям «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Кража, совершенная в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2016 году мужчина являлся ведущим специалистом по работе с клиентами ярославского филиала банка. Тогда он составил фиктивные документы о заключении между клиентом и банком договора страхования на 211 млн руб. Сотрудник банка под видеокамерами имитировал получение денег для зачисления на счет, планируя их похитить. Однако ему не удалось осуществить задуманное. Транзакция осуществлялась в нерабочее время, и операционная система ее приостановила. В этот же день мужчина похитил из хранилища банка более 9 млн руб. и покинул Россию.

После вынужденного возвращения мужчина был заключен под стражу. Сегодня стало известно, что зампрокурора Ярославской области утвердил обвинительное заключение по делу и передал его в суд.

Алла Чижова