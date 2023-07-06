Глава Удмуртии определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост мэра Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов сформировал свою часть конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Ижевска. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте органов власти республики.
Фото: Медиагруппа "Центр"
Так, в комиссию включили и.о. руководителя администрации главы и правительства республики Александра Журавлева, его первого заместителя Дмитрия Миронова, начальника государственно-правового управления администрации главы и правительства Владислава Поджарова. Также в комиссию вошли заместитель председателя госсовета Удмуртии Иван Черезов, депутат госсовета, бывший глава администрации Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева, а также генеральный директор Ижевского радиозавода Александр Майер.
Напомним, на сессии гордумы Ижевска 29 июня был объявлен конкурс на пост главы города. От муниципальной власти в конкурсную комиссию вошли председатель гордумы Фарит Губаев, его заместители Андрей Зюзин и Николай Швецов, глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Гарипов (все — единороссы), руководитель фракции КПРФ Кирилл Александров и глава фракции ЛДПР Алексей Кузнецов.
Подробнее об этом читайте в материале «Будущему мэру Ижевска не хватает предсказуемости».
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