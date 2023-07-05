В результате обстрелов в Курской области загорелся многоквартирный дом и поврежден животноводческий комплекс

Около полудня украинские силовики снова обстреляли Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

В поселке Краснооктябрьском в результате обстрела загорелся многоквартирный дом. Пострадавших нет, возгорание уже потушено, но из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества, повреждены газовая труба, хозпостройки и гараж. Ведутся ремонтные работы.

В Елизаветовке обстрелян животноводческий комплекс ООО «Победа». Повреждены кровля и фасад, пострадавших нет.

Что происходит в Черноземье 5 июля в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин