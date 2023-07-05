В Минтрансе отрицают подготовку сбора с пассажиров на случай банкротства авиакомпаний

В Минтрансе заявили, что не разрабатывают введение сбора с пассажиров в виде отчислений в резервный фонд на случай банкротства авиакомпаний, говорится в ответе ведомства на запрос «Ъ». «Ъ» написал сегодня, 5 июля, что подобная идея прорабатывается по инициативе «Ростеха», а оператором резервного фонда предполагается АО «Авиагарант».

«Минтранс России не ведет работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний»,— указано в сообщении.

При этом в июне Минтранс направил в авиакомпании письма (есть у «Ъ»), в которых уведомил, что по поручению правительства прорабатывает инициативу «Ростеха» по созданию национальной системы взаиморасчетов на базе единого оператора «Авиагарант». Ведомство попросило предоставить свои оценки и предложения по инициативе. В «Ростехе» «Ъ» подтвердили, что идея создания резервного фонда обсуждается.

В опрошенных «Ъ» авиакомпаниях подчеркнули, что выступают против таких сборов, которые повысят цены на билеты и снизят пассажиропоток. По оценкам экспертов, годовой сбор при отчислении 300 руб. с пассажира составит до 30 млрд руб., что делает бюджет фонда избыточным.

В Минтрансе осведомлены, что «ведущие российские авиакомпании уже высказались против создания такого фонда, поскольку это не соответствует основным задачам деятельности отрасли — повышению доступности услуг воздушного транспорта для населения».

В Минтрансе также добавили, что совместно с Росавиацией мониторят финансово-экономическое состояние авиакомпаний и «условия, которые могли бы ухудшить экономическое положение перевозчиков, отсутствуют». В связи с этим в ведомстве заключили, что «поводов для создания такого фонда сейчас нет».

Подробнее — в материале «Ъ» «Авиакомпаниям на парашют».

Айгуль Абдуллина