Заместителем гендиректора РБК назначен Кирилл Лукашук

Глава рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Кирилл Лукашук назначен заместителем генерального директора РБК. Также он займет должность председателя совета директоров НКР (входит в группу компаний РБК). С 2019 года заместителем гендиректора РБК был Игорь Тросников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Лукашук

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Кирилл Лукашук

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Вместо Кирилла Лукашука НКР возглавит Зорина Панченко, ранее занимавшая должность заместителя гендиректора агентства. Прежде она также отвечала за работу юридического и административного блоков НКР. Теперь она займется обеспечением эффективной операционной деятельности НКР. Причины кадровых перестановок неизвестны.

Предполагается, что Кирилл Лукашук будет курировать контентный и продюсерский блок деловых мероприятий, а также развитие аналитического направления бизнеса. Вместе с тем он продолжит отвечать за развитие бизнеса НКР, взаимодействие с финансовым рынком, а также с органами власти. Господин Лукашук и госпожа Панченко работали в НКР с ее основания в 2019 году.