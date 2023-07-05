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Коммерсантъ FM
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Заместителем гендиректора РБК назначен Кирилл Лукашук

Глава рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Кирилл Лукашук назначен заместителем генерального директора РБК. Также он займет должность председателя совета директоров НКР (входит в группу компаний РБК). С 2019 года заместителем гендиректора РБК был Игорь Тросников.

Кирилл Лукашук

Кирилл Лукашук

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Кирилл Лукашук

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Вместо Кирилла Лукашука НКР возглавит Зорина Панченко, ранее занимавшая должность заместителя гендиректора агентства. Прежде она также отвечала за работу юридического и административного блоков НКР. Теперь она займется обеспечением эффективной операционной деятельности НКР. Причины кадровых перестановок неизвестны.

Предполагается, что Кирилл Лукашук будет курировать контентный и продюсерский блок деловых мероприятий, а также развитие аналитического направления бизнеса. Вместе с тем он продолжит отвечать за развитие бизнеса НКР, взаимодействие с финансовым рынком, а также с органами власти. Господин Лукашук и госпожа Панченко работали в НКР с ее основания в 2019 году.

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