Балтийская таможня выиграла суд у «дочки» Nestle по делу о кофемашинах вместо молока

Балтийская таможня выиграла в суде дело против дочерней компании швейцарской корпорации Nestle S. A., которая осуществила ввоз на территорию РФ партии кофемашин под видом молока.

Как следует из материалов дела, на которые 5 июля ссылается «Деловой Петербург», в 2022 году Балтийская таможня в ходе проверки обнаружила недостоверное декларирование товара. Контейнеры, доставленные в Россию по внешнеторговому контракту компанией «Нестле Россия» были вскрыты перед разгрузкой. По документам в них значилась сухомолочная смесь, однако внутри оказалась техника. При этом в порту осмотр груза не производился. Оборудование было изъято и передано на ответственное хранение.

В начале этого года Балтийская таможня обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой передать в доход государства изъятых 28 кофемашин, 24 блока охлаждения молока, 128 ароматизирующих станций для подачи сиропов, которые были ввезены в РФ для нужд ООО «Нестле Россия» (принадлежит структурам Nestle). Ответчиком по данному делу также выступало Межтерриториальное управление Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (МТУ).

Суд требование таможенников удовлетворил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Балтийская таможня выиграла суд на 180 млн рублей у компании «Массимо Дутти».

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