Экс-глава самарского Госстройнадзора арестован на два месяца

Избрана мера пресечения в отношении бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области Владимира Захарина. Он арестован на два месяца. Решение в среду, 5 июля, принял Самарский районный суд Самары. Об этом «Ъ-Волга» сообщил пресс-секретарь инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФОТО Правительства Самарской области Фото: ФОТО Правительства Самарской области

Владимир Захарин будет содержаться под стражей до 2 сентября текущего года включительно. Решение принято по ходатайству следствия.

Ранее бывший глава самарского Госстройнадзора был задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По информации депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, Владимир Захарин получил незаконное вознаграждение в виде квартиры от самарского застройщика, имя которого не разглашается. За что передавалась взятка, не сообщается.

Ранее экс-глава самарского Госстройнадзора вместе с бывшими подчиненными стал фигурантом другого уголовного дела – о превышении должностных полномочий при реализации нацпроекта «Культура».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Ввели "культурные" центры с недостатками».

Георгий Портнов