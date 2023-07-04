Экс-главу самарского Госстройнадзора заподозрили во взяточничестве

Бывший руководитель государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ.). Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФОТО Правительства Самарской области Фото: ФОТО Правительства Самарской области

«Он подозревается в получении взятки в виде квартиры от одного из самарских застройщиков и задержан на 48 часов по ст. 91 УПК РФ. В помещениях ГИСН проведены выемки»,— говорится в сообщении.

В среду, 5 июля, следствие будет ходатайствовать в суде об аресте Владимира Захарина. Ранее экс-глава самарского Госстройнадзора вместе с бывшими подчиненными стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при реализации нацпроекта «Культура».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Ввели "культурные" центры с недостатками».

Георгий Портнов