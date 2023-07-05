Оставлен в силе приговор в отношении экс-полицейского из Самары Вячеслава Хомских

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в среду, 5 июля, оставил в силе приговор в отношении бывшего начальника полиции УМВД России по Самаре Вячеслава Хомских. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области

Ранее защита осужденного подала кассационные жалобы на приговор. Адвокат настаивал на невиновности Вячеслава Хомских.

Защита также обратила внимание суда на недопустимость и недостаточность доказательств обвинения. В связи с этим она просила отменить судебные решения и прекратить уголовное дело за отсутствием в действиях осужденного состава преступления.

Однако кассационная инстанция не нашла нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, которые бы повлияли на исход дела. Поэтому она оставила приговор и апелляционное определение по делу бывшего полицейского без изменения.

В июне минувшего года Ленинский районный суд Самары признал Вячеслава Хомских виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от ОПС «Законовские». Бывший полицейский также был приговорен к десяти годам колонии строгого режима и штрафу на сумму более 89 млн руб. В марте текущего года областной суд оставил в силе первоначальный приговор по уголовному делу в отношении бывшего полицейского.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Вячеславу Хомских вернули десятку».