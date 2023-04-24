В Самарской области обнаружено заброшенное языческое кладбище

Объект культурного наследия «Языческое чувашское кладбище» на территории Шенталинского района Самарской области находится в неудовлетворительном состоянии. К таким выводам пришла прокуратура, проведя проверку в сельском поселении Салейкино. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

В частности, контрольный орган обнаружил на территории кладбища мусор, в том числе, пластиковые пакеты и бутылки. Также площадка не очищена от сухой растительности, а трава на ней не скошена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо прочего, вблизи объекта находится несанкционированная свалка. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе сельского поселения Салейкино. Его исполнение находится на контроле.

Ранее прокуратура Самары уличила городской департамент управления имуществом в нарушении закона об объектах культурного наследия. Оно касается работ по сохранению Дома мещанки Сафоновой на ул. Садовая, д. 228, лит. «А».

Георгий Портнов