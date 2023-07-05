Депутат Вишневский призвал главу СК взять на контроль дело об избиении журналистки Милашиной

Депутат Заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский призвал главу Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело из-за нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, поручить его сотрудникам центрального аппарата СКР и взять расследование на личный контроль.

«Федеральное бюро партии "Яблоко" приняло внесенный мной проект обращения к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину»,— написал политик у себя в Telegram-канале.

Ранее Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Чеченской Республике Виталию Волкову провести проверку по данному факту и предоставить по ее итогам доклад, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «Ъ FM» призвал дождаться итогов работы по данным поручениям. Представитель Кремля подчеркнул, что «все действия сейчас предпринимаются».

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов утром 4 июня прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Республики Сайди Янгулбаева. По их словам, по дороге из аэропорта Грозного на них напали неизвестные и жестоко избили. Журналистка получила травму головы и сильные ушибы пальцев рук. Также ей обрили голову и облили зеленкой. Господина Немова сильно избили и ранили ножом в ногу. Сегодня, 5 июля, пострадавшие были доставлены в одну из московских больниц.

Андрей Кучеров

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