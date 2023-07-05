Врезавшийся в берег ярославский теплоход выполнял регулярный рейс на Толгу

Теплоход «Москва-208», который столкнулся с пирсом на Тверицкой набережной в Ярославле, выполнял регулярный рейс от речного вокзала к Толгскому женскому монастырю. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Место происшествия

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Корабль принадлежит АО «Ярославский речной порт». В ярославском транспортной прокуратуре намерены выяснить, почему капитан корабля не смог совершить разворотный маневр и врезался в берег на Тверицкой набережной.

«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров, а также о безопасности плавания на внутреннем водном транспорте. В ходе проверки будут дана оценка техническому состоянию судна, а также наличию необходимых документов для перевозки пассажиров»,— рассказал ярославский транспортный прокурор Павел Пучков.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» столкновение произошло около 11:40 дня. На теплоходе находилось 74 пассажира. По словам мэра Ярославля Артема Молчанова за помощью изначально обратилось 14 человек, но госпитализация почти всем пострадавшим не потребовалась.

««После ЧП с теплоходом в больницу госпитализирован один пострадавший, двое других, доставленных в больницу имени Соловьева, отпущены на амбулаторное лечение. Также сейчас в приемном покое областной детской больницы обследуют двоих детей, решается вопрос о их госпитализации, еще двое получают медицинскую помощь в травмпункте»,— сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов со ссылкой на департамент здравоохранения».

Андрей Иванов