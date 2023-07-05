В Екатеринбурге экстренно эвакуировали посетителей зоопарка из-за сообщения о минировании

Посетителей екатеринбургского зоопарка экстренно вывели на улицу, сообщил портал Е1. Работа зоопарка была прервана, а по громкой связи объявили, что произошла «нештатная ситуация», и попросили всех выйти.

По данным портала, на почту зоопарка пришло сообщение о минировании. «Мы были вынуждены попросить посетителей выйти по соображениям безопасности»,— передает портал слова дирекции зоопарка. Сейчас администрация ожидает сотрудников Росгвардии. Работа будет восстановлена в ближайшее время. «Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию у представителей зоопарка и городской полиции.

Напомним, ранее полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев заявил, что в УрФО выстроена эффективная система противодействия террористической и экстремистской деятельности, а все возможные незаконные акты предотвращаются своевременно.

Полина Хабарова

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