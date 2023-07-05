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Коммерсантъ FM
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Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ирина Рабер

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер умерла в возрасте 72 лет, сообщила пресс-служба ФФККР. Госпожа Рабер занимала должность вице-премьера Федерации в течение 16 лет.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

«На 73-м году жизни скончалась вице-президент ФФККР Ирина Яковлевна Рабер, на протяжении многих лет возглавлявшая Федерацию фигурного катания на коньках города Москвы. Информация о похоронах и прощании с Ириной Яковлевной Рабер будет опубликована позднее»,— говорится в сообщении на сайте ФФККР.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган рассказал ТАСС, что причиной смерти госпожи Рабер стала продолжительная болезнь. «Ушел человек, который очень многое сделал для фигурного катания в стране, в Москве, построил несколько катков, дал возможность заниматься тысячам детей и достигать высоких результатов сборной. Мы сожалеем об этой огромной утрате»,— добавил он.

Согласно информации на сайте ФФККР, Ирина Рабер родилась в сентябре 1949 года. Она возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы с 2005 по 2022 год. В 2006-м была назначена на должность вице-президента ФФККР, возглавляла комиссию по этике.

Милена Костерева

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