В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за жары

Аномальная жара ожидается в Самарской области в период с четверга, 6, по субботу, 8 июля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Объявлен желтый уровень опасности. Днем 6-8 июля местами в Самарской области сохранится жара +30, +36 С»,— говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоявления наблюдаются и в Оренбуржье. Днем в четверг, 6 июля, по всей области ожидается жара +30, +35°, местами в восточных районах гроза. Ранее в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение из-за града и ветра.

Георгий Портнов