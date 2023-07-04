В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за града и ветра

Объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятной погоды в Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ

«В ближайший час с сохранением вечером 4 июля местами по Самарской области ожидается гроза, град, шквалистое усиление ветра, порывы 17-22 м/с, сильный ливень»,— говорится в сообщении.

Ранее на востоке Самарской области были зафиксированы температурные минимумы. В Авангарде (Нефтегорский район) столбик термометра опустился до +2,4°C, что на 2,1°C ниже предыдущего антирекорда для этого дня, установленного в 2020 году. В Кинель-Черкассах зафиксирована температура +4,6°C, предыдущий минимум был установлен три года назад.

Георгий Портнов