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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за града и ветра

Объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятной погоды в Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ

Фото: Артем Монахов, Коммерсантъ

«В ближайший час с сохранением вечером 4 июля местами по Самарской области ожидается гроза, град, шквалистое усиление ветра, порывы 17-22 м/с, сильный ливень»,— говорится в сообщении.

Ранее на востоке Самарской области были зафиксированы температурные минимумы. В Авангарде (Нефтегорский район) столбик термометра опустился до +2,4°C, что на 2,1°C ниже предыдущего антирекорда для этого дня, установленного в 2020 году. В Кинель-Черкассах зафиксирована температура +4,6°C, предыдущий минимум был установлен три года назад.

Георгий Портнов

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