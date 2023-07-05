В белгородской Новой Таволжанке начали сносить дома, наиболее серьезно пострадавшие в результате украинских обстрелов

Два дома демонтировано и три находятся в процессе демонтажа в Новой Таволжанке Белгородской области, которая в конце мая — начале июня столкнулась с массированными обстрелами со стороны Украины и попытками захода диверсионных групп. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Новой Таволжанке по результатам экспертиз 50 ИЖС подлежат сносу. Уже получено 11 согласий от жильцов»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

В Шебекине, по наиболее актуальным данным, сносить придется 11 объектов индивидуального строительства. Из них восемь уже демонтированы, причем на семи площадках начато возведение новых домов. Кроме того, уже снесен многоквартирный дом по улице Московской, 9. Принято решение о демонтаже «всех шести подъездов» на Железнодорожной, 2.

В Шебекине подлежат восстановлению 729 объектов, в том числе 183 многоквартирных дома, 494 индивидуальных дома и 52 соцобъекта. Работы ведутся на 142 объектах.

В Новой Таволжанке ремонт будет проводиться на 580 объектах, в том числе в девяти многоквартирных домах и на девяти объектах социальной инфраструктуры, рассказал Вячеслав Гладков.

«Надеюсь, что это (публикация отчета.— “Ъ-Черноземье”) будет дисциплинировать глав муниципальных образований, ведь ремонтными работами занимаются все муниципалитеты, и даст жителям самую подробную и проверенную информацию в динамике. Название домов и улиц писать не буду, сами жители и так знают, что их дома восстановлены, ведь они пишут расписки о том, что все работы приняли и к качеству претензий не имеют»,— говорится в telegram-канале главы региона.

4 июля Вячеслав Гладков раскритиковал подчиненных за недостаточные темпы работ в Шебекине и Новой Таволжанке. Населенные пункты восстановлены «только на 10%», сообщил он. Также глава региона вчера уволил заместителя по строительному блоку и экс-мэра Белгорода Константина Полежаева за «некачественную организацию работ по восстановлению жилья».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Иван Шаталов