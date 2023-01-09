Экс-глава тамбовской стройфирмы получил больше шести лет колонии за мошенничество

Советский райсуд Тамбова признал экс-директора обанкротившегося ООО «ИнвестСтройТамбов» и бывшего депутата местной гордумы Сергея Конобеева виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В региональной прокуратуре рассказали, что с учетом наличия в его действиях рецидива преступлений ему назначено наказание в виде 6 лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Как установлено в суде, предприниматель обманул покупателя квартиры в строящемся доме на улице Киквидзе. Фирма-застройщик не могла довести возведение здания до конца, однако Конобеев от своего знакомого получил за жилье 1,2 млн руб. Спустя полгода подсудимый смог во второй раз продать эту же квартиру третьему лицу.

Гражданский иск потерпевшего полностью удовлетворен, отметили в прокуратуре.

Напомним, в 2020-2021 годах Конобеева уже дважды судили за аналогичные преступления. Три года назад он впервые получил пять лет колонии за неисполнение обязательств перед «АИЖК Тамбовской области», которое вложилось в стройку, но не получило недвижимость. В 2021-м срок был увеличен до шести лет за перепродажу третьим лицам проданного жилья.

Подробнее о начале расследования — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Толмачев

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