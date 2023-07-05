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Коммерсантъ FM
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В Ярославле введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии теплохода

В Ярославле на месте столкновения теплохода с бетонным пирсом введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram сообщил мэр города Артем Молчанов. По словам градоначальника, решение принято по согласованию с ГУ МЧС по Ярославской области.

Фотогалерея

Кадры с места аварии теплохода

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

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Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Иванов / Коммерсантъ

Смотреть

Как ранее сообщал «Ъ», около 11:40 теплоход «Москва-208» столкнулся с пирсом в районе Тверицкой набережной Ярославля. На теплоходе были 74 человека, за помощью обратились 14 пассажиров.

В мэрии Ярославля со ссылкой на региональной департамент здравоохранения уточнили состояние пострадавших. Один мужчина госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи имени Соловьева, еще двое взрослых были доставлены в приемный покой, но позднее отпущены для амбулаторного лечения. В приемном покое областной детской больницы обследуют двоих детей, решается вопрос об их госпитализации, еще двое несовершеннолетних получают медицинскую помощь в травмпункте.

Проверку по факту водной аварии ведет Ярославская транспортная прокуратура. Известно, что теплоход «Москва-208» совершал регулярный рейс с речного вокзала Ярославля в Толгский женский монастырь. Судно, принадлежащее АО «Ярославский речной порт», выполняло разворот и врезалось в берег.

«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров, а также безопасности плавания на внутреннем водном транспорте. В ходе проверки будет дана оценка техническому состоянию судна, а также наличию необходимых документов для перевозки пассажиров»,— заявил «Ъ» ярославский транспортный прокурор Павел Пучков.

Андрей Иванов, Ярославль

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