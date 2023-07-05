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Пропавший альпинист из Новокуйбышевска вышел на связь

Скалолаз из Новокуйбышевска, который пропал в минувшее воскресенье во время восхождения на гору Казбек, связался с супругой. Он сообщил ей, что находится на склоне на территории Грузии. Информацию разместило ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания.

Кроме того, альпинист связался с пограничниками Грузии и сообщил им, что находится возле реки. В настоящее время устанавливается его точное местоположение.

По информации ведомства, альпинист из Новокуйбышевска совершал восхождение на гору Казбек в составе группы из трех человек. В какой-то момент он отстал от товарищей и пообещал догнать их позже. В итоге он так и не появился в оговоренном месте.

Пропавшего искали шесть спасателей. В поисках задействовали вертолет МЧС России «МИ-8».

В настоящее время поиски на российской стороне Казбека закончены. Спасатели в условиях сильного снегопада спускаются на равнину.

Георгий Портнов

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