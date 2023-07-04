Альпинист из Новокуйбышевска пропал на горе Казбек

Спасатели продолжают поиски альпиниста из Самарской области, который пропал на горе Казбек. Об его исчезновении стало известно в воскресенье вечером, сообщает МЧС РФ по Республике Северная Осетия-Алания.

Фото: МЧС РФ по Республике Северная Осетия-Алания

«Пешая группа спасателей продолжает восхождение. Сегодня в пять утра она выдвинулась со стоянки, расположенной на высоте 3100 м. Далее спасатели продолжат поиски пропавшего альпиниста двумя группами»,— говорится в сообщении.

По информации ведомства, альпинист из Новокуйбышевска совершал восхождение на гору Казбек в составе группы из трех человек. В какой-то момент он отстал от товарищей и пообещал догнать их позже. В итоге он так и не появился в оговоренном месте.

Пропавшего ищут шесть спасателей. В поисках задействован вертолет МЧС России МИ-8.

Ранее группа альпинистов погибла на Эльбрусе. Среди них оказалась жительница Тольятти.

Георгий Портнов