Колокольцев рассказал об удалении рекламы наркомагазинов из крупных Telegram-каналов

Сегодня под председательством главы МВД Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. Министр отчитался о проделанной работе по блокировкам рекламы наркотиков в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Колокольцев

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам министра Колокольцева, практически в два раза увеличилось число пресеченных органами внутренних дел правонарушений, связанных с пропагандой запрещенных веществ. С осени прошлого года полностью удален противоправный контент из 17 Telegram-каналов, аудитория которых составляла от 150 тыс. до 4 млн пользователей, добавил он.

«Только в прошлом году количество принятых Роскомнадзором решений о блокировке ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, возросло на 20%. В итоге закрыт доступ к 83 тыс. сайтов и отдельных интернет-страниц»,— сказал Владимир Колокольцев (его слова приводит сайт МВД).

Министр выразил мнение, что санкции за распространения сведений о запрещенных веществах недостаточны, требуется ужесточение мер и внесение изменений в законодательство.

Господин Колокольцев отметил, что рост объемов внутреннего производства «синтетики» вызывает опасения. Количество выявленных преступлений, связанных с изготовлением запрещенных веществ, увеличилось на 6,5%, а число расследованных наркопреступлений возросло почти в два раза.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в декабре прошлого года сообщала в своем Telegram-канале о проблеме распространения рекламы наркомагазинов в крупных Telegram-каналах. Большая часть аудитории этих каналов — молодежь, писала госпожа Мизулина, поэтому такую рекламу можно расценивать как сбыт наркотических препаратов с использованием сети интернет. Она сообщила, что Лига безопасного интернета следит за такими публикациями и направляет информацию в правоохранительные органы.

Елизавета Белякова