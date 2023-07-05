Возле главной площади Воронежа временно перекроют движение из-за ремонта теплосети

С 7 по 16 июля в Воронеже будет частично перекрыта улица Плехановская в районе театра оперы и балета. Об этом сообщила городская администрация. Причиной стал ремонт 80-метрового участка теплосети, который проведет АО «Квадра».

Перекрытие будут производить в два этапа:

с 19:00 7 июля до 00:00 10 июля будет запрещен проезд автотранспорта по четырем полосам Плехановской: поток перенаправят на встречную полосу (на сторону театра), то есть на нечетную сторону Плехановской;

с 19:00 13 июля до 00:00 16 июля закроют проезд по трем полосам Плехановской: поток перенаправят на встречную полосу ближе к дому №8 на площади Ленина (по четной стороне Плехановской).

Кроме того, в этот период будет приостановлено движение троллейбусных маршрутов №7 и 99.

В 2023 году «Квадра» планирует вложить 513 млн руб. в техперевооружение и ремонт объектов в Воронеже.

Алина Морозова