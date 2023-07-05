Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась на 41,5%

За неделю с 26 июня по 2 июля в регионах Черноземья было выявлено 254 новых случая коронавируса (неделей ранее — 434, снижение на 41,5%). Это следует из данных федерального оперштаба. Общее число заболевших с начала 2020 года по 2 июля 2023-го достигло 1 305 843.

Выздоровело за неделю 409 пациентов (всего 1 282 678), умерло девять (22 135):

в Белгородской области выявили 33 случая (неделей ранее — 94, всего — 173 831). Выздоровел 31 пациент (неделей ранее — 93, всего — 171 202), умер один (неделей ранее — один, всего — 2 371).

в Воронежской области обнаружили 139 случаев (неделей ранее — 217, всего — 506 655). Выздоровели 205 пациентов (неделей ранее — 324, всего — 497 679), умерли шесть (неделей ранее — пять, всего — 8 686).

в Курской области выявили 14 случаев (неделей ранее — 37, всего — 155 812). Выздоровели 60 пациентов (неделей ранее — 60, всего — 153 221), летальных исходов не зафиксировано (неделей ранее — один, всего — 2 545).

в Липецкой области выявили 28 случаев (неделей ранее — 37, всего — 183 816). Выздоровели 18 пациентов (неделей ранее — 32, всего — 179 737), умер один (неделей ранее — один, всего — 4 003).

в Орловской области выявили 24 случая (неделей ранее — 33, всего — 140 689). Выздоровели 73 пациента (неделей ранее — 60, всего — 138 532). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 986 человек.

в Тамбовской области выявили 16 случаев (неделей ранее — 16, всего — 145 040). Выздоровели 22 пациента (неделей ранее — 29, всего — 142 307), умер один человек (неделей ранее летальных исходов не зафиксировано, всего — 2 544).

В целом по стране за неделю заразились 4 490 человек (всего 22 963 688), выздоровели 6 184 (22 408 708), умерли 86 (399 649).

С середины мая 2023 года оперштаб, согласно постановлению правительства РФ, перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

О динамике заболеваемости в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова