Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии признаков минирования ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе проведения последних проверок на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не обнаружили признаков минирования станции. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Японии.

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию (на ЗАЭС.— "Ъ"), однако мы продолжаем сохранять бдительность»,— сказал господин Гросси (цитата по ТАСС). Однако, по словам гендиректора МАГАТЭ, «очень близко» к атомной станции проходят боевые действия, в связи с этим сотрудники МАГАТЭ будут продолжать информировать о ситуации.

4 июля Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке атаки на Запорожской АЭС. Советник «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ попытаются атаковать ЗАЭС с помощью «высокоточных средств большой дальности» в ночь на 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что российские войска «разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС». Он предположил, что Россия «хочет имитировать удар по станции», чтобы обвинить Украину.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева