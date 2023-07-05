Объем торговли биткойном в первом полугодии превысил $4,2 трлн

Объем торговли биткойном по итогам первого полугодия составил $4,27 трлн, сообщает BitcoinCasinos со ссылкой на данные CoinMarketCap. Это значительно ниже $5,12 трлн, зафиксированных по итогам аналогичного периода 2022 года.

После тяжелого для всего криптовалютного рынка 2022 года интерес инвесторов к торговле цифровыми деньгами в начале 2023 года стал восстанавливаться. Однако после достижения пикового показателя в марте (почти $1,2 трлн) объем торговли самой популярной криптовалютой, биткойном, заметно снизился. Среднемесячный объем торгов во втором квартале составил $481,8 млрд. Для сравнения: в прошлом году месячный объем торгов за аналогичный период ни разу не опускался ниже $830 млрд, а в мае 2022-го достиг $1,09 трлн.

В целом активность инвесторов коррелирует с ростом цены биткойна. Так, мартовский пик совпадает с ростом курса криптовалюты на 21%, а объем торгов в этом месяце вырос на 43,5% по сравнению с прошлым годом.

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Кирилл Сарханянц